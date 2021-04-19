Mısır'da bir kişiyi infaz eden 3 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Mısır güvenlik güçleri tarafından Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bölgede yaşayan Hristiyan halk, polis ve askere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin bulunduğu alanlara operasyon düzenlendi.

Nebil Habeşi isimli Mısırlı Hristiyan vatandaşı öldürdüğü tespit edilen 3 DAEŞ’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin barındığı bölgede yapılan aramalarda, saldırı hazırlığı içinde olduklarını kanıtlayan örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, 3 teröristin yerinin tespit edilmesinin ardından başlatılan operasyonda, iki teröristin sıcak çatışma esnasında vurulduğu, diğerinin ise üzerindeki bombalı yeleğin infilak etmesi sonucu etkisiz hale geldiği kaydedildi.