Mısır'da 6 muhalif hakkında nihai idam cezası

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, yüksek mahkeme kamuoyunda "Kirdase Halk Direniş Komitesi" olarak bilinen davada 6 sanık hakkında verilen idam kararına itiraz başvurusunu reddetti ve idam hükmünü onadı.

Mahkeme ayrıca aynı davada haklarında müebbet hapis cezasına (25 yıl) hükmedilmiş 7 sanığın cezasının 10 yıla indirilmesine karar verdi.

Mısır yasalarına göre kesin olan söz konusu karar, temyize götürülemiyor.

Kahire Ceza Mahkemesi, Ağustos 2019'daki duruşmada, 2013-2015 yıllarında 3 kişiyi öldürdükleri ve silahlı hücre kurdukları suçlamasıyla yargılanan muhalif 6 sanığın idamına hükmetmişti.

"Devlet kurumlarına saldırı hedefiyle yasalara aykırı şekilde terör hücresi kurmakla, biri polis 3 kişiyi öldürmekle, kamu düzenini bozmakla, ateşli silah, cephane ve patlayıcı bulundurmakla" suçlanan sanıklar defalarca bu ithamların doğru olmadığını ifade etmişti.