AjansHaber.com.tr Dünya Mısır'da 5 büyüklüğünde deprem!

Mısır'da 5 büyüklüğünde deprem!

Mısır'ın Güney Sina vilayetinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü, konuya dair sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yaptı.

Açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssünün Güney Sina vilayetinin Et-Tur kenti olduğu aktarıldı.

Yerin 9,61 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Mısır medyasında, depremin başkent Kahire'de de hissedildiği kaydedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Paris'teki olaylarda 31 Fransız polisi yaralandı
Almanya'da seçme yaşı tartışılıyor
Çin, Kovid-19 sayılarını açıklamayı bıraktı
Paris saldırısında 'ırkçılık' itirafı!
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Japonlar affetmiyor
ABD'de kar fırtınası: 17 kişi hayatını kaybetti