AjansHaber.com.tr Gündem Mısır yüklü gemide denetleme tamamlandı!

Mısır yüklü gemide denetleme tamamlandı!

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan gelen ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen gemide denetleme faaliyetinin tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Müşterek Denetleme Timi'nin gemideki denetim faaliyetine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması!
Vakaya giden ambulansın penceresine kafa attı
Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
Türkiye'nin turizm bölgeleri İtalya'da tanıtılacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi
ÖSYM'den 2022-KPSS açıklaması!
Kırklareli'nde 517 bin 900 kenevir ele geçirildi!