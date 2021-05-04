AjansHaber.com.tr Dünya Dışişleri Bakan Yardımcıları Kahire'de görüşecek

Mısır ile diplomatik temas

Dışişleri Bakan Yardımcıları 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de görüşecek. İstikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de görüşeceği belirtildi. 

Açıklamaya göre, istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacak.

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