Mısır ile diplomatik temas

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de görüşeceği belirtildi.

Açıklamaya göre, istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacak.