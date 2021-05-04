Mısır ile diplomatik temas
Dışişleri Bakan Yardımcıları 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de görüşecek. İstikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de görüşeceği belirtildi.
Açıklamaya göre, istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacak.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 4, 2021
Mısır Dışişleri Bakanlığı:
🔹“Çarşamba ve Perşembe (5-6 Mayıs), Türk Dışişleri Bakanlığı heyeti ile ilişkilerimizin normalleştirilmesine yönelik gerekli adımlar Kahire’de istişare edilecek.”
🔹“İlişkilerin yeniden kurulması için atılması gereken adımlar ele alınacak.” pic.twitter.com/7MnMxHjTtc
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