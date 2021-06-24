Mısır, Ever Given gemisinin sahibi firma ile tazminat konusunda anlaştı

Mısır’da Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mart ayında kanalda karaya oturarak 6 gün boyunca deniz trafiğini durduran Ever Given isimli dev konteyner gemisinin sahibi ile tazminat konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

AFP’ye göre Rabi, Mısır merkezli DMC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Prensipte anlaşmaya vardık” dedi.

Nihai anlaşmanın önümüzdeki hafta ortasında açıklanacağını tahmin eden Rabi, “Şu anda nihai uzlaşma anlaşmasının son rötuşlarını yapıyoruz” diye konuştu.

Rabi, tazminat miktarıyla ilgili bir 'ifşa etmeme anlaşması' imzaladıklarını dile getirerek, bunun daha önce açıklanan rakamlara yakın olduğunu belirtti.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı, Nisan ayında karaya oturan geminin sahibi olan firmadan 1 milyar dolar talep edileceğini bildirmişti. Fakat daha sonra bu rakam 550 milyon dolara düşürülmüştü.

Süveyş Kanalı İdaresi, kanaldan kurtarıldığı andan itibaren bir anlaşmaya varılana kadar Ever Given gemisini elinde tuttu.