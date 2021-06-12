AjansHaber.com.tr Gündem Misilaj kararı Resmi Gazete'de

Misilaj kararı Resmi Gazete'de

Meclis'te Müsilaj Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gerek önlemlerin belirlenmesi için komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulması, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kararlaştırıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Peker Simpsonlar’da mı?
Gökhan Özoğuz'dan müsilaj iddiası!
Siirt'te acı haber!
"Bayraktar TB2 satışı ülkeyi ileri taşıyor"
Türkiye-Mısır ilişkilerinde önemli gelişme
Akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı
TEM üzerinde asılı kaldı