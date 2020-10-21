Minyatür Bomba Projesi testi başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi.