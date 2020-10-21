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Minyatür Bomba Projesi testi başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401'inci Test Filo Komutanlığınca sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi.

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