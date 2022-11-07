Minik bedeni hayata tutunamadı!

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen olayda 7 yaşındaki Irmak Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle odada bulunan bazanın kapağını yukarı kaldırdı. Küçük çocuk, yarım açtığı bazanın kapağının bir anda üzerine düşmesi sonucunda baza ile kapak arasında kaldı.

Kalp masajıyla yeniden hayata dönmüştü

Odaya gelmesiyle olayı gören baba Ali Şahin, kızının hareketsiz bedenini kurtarmaya çalıştıktan sonra, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. O esnada ailenin eve gelen komşuları küçük Irmak’a kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdü.

Alınan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğu ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede hemen tedavi altına alınan minik Irmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Irmak’ın beyin kanaması geçirdiği iddia edilirken, olay ilgili inceleme başlatıldı. Küçük Irmak’ın ani ölümü anne Lütfiye Şahin ve baba Ali Şahin ile tüm aile ve sevenlerini yasa boğdu. 7 yaşındaki Irmak’ın cenazesi yarın Çine’de defnedilecek.