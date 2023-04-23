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Minibüs şarampole devrildi! 10 kişi yaralandı

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Otoyolun Kartepe mevkisi Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen servis minibüsü şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar, kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

AA'nın haberine göre kazada yaralanan 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

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