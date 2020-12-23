Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'nun 'vergi' açıklamasına tepki: Saçmalamayın!

Gazeteci Mine Kırıkkanat, organ kaçakçıları ve kara para aklayanlardan vergi alınmasını isteyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kemay Bey resmen saçmaladı. Tevil etmeye çalıştıkça da batıyorlar. Kılıçdaroğlu saçmaladı" ifadelerini kullandı.

Daha önce kağıt oyunlarıyla ilgili ilginç önerisi gündem olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine tartışmaya neden olacak bir öneride bulundu. Kılıçdaroğlu, uyuşturucu ve organ ticareti yapan, kara parayla devleti dolandırandan vergi alınması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun 'çözüm önerisi' tartışmalara neden olurken, en sert tepkiyi CHP'ye yakın isimlerden Gazeteci Mine Kırıkkanat gösterdi.

Kırıkkanat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Saçmalayan Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yasaldır diye açıklamak, ayrıca bir cehalettir. 9/2 kaçak mazot, at eşek eti vs gibi normal ticari faaaliyete hileli mal karıştıranlar için konulmuş bir maddedir. Uyuşturucu ya da organ kaçakçılığı organize ağır suçtur, vergi alın denir mi?

Organ ve uyuşturucu kaçakçılığının yasalı olur mu ki vergisi olsun? Bu ülkede Manukyan yıllarca yasal ticari faaaliyet olarak genelev işletti, vergi rekortmeni oldu. Kim ne dedi? Kemay Bey resmen saçmaladı. Tevil etmeye çalıştıkça da batıyorlar. Kılıçdaroğlu saçmaladı.

Kırıkkanat ayrıca Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesine de tepki gösterdi. Yılmaz, "Bir örnek... Sahte fatura düzenlemenin vergi kaçakçılığı açısından cezası olmakla beraber, bu fatura üzerinden gelir elde ediyorsa, evet, gelir vergisine tabidir. Yasa ortada, VUK 9/2" paylaşımını yaptı. Kırıkkanat ise tepki göstererek, "Hocam, yapmayın. 9/2 normal ticari faaliyete hile karıştıranlar içindir. Uyuşturucu ya da organ kaçakçıları sahte de olsa fatura mı kesiyor" ifadelerini kullandı.