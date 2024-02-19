Milyonlarca çalışanı sevindirecek haber!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerine yönelik yeni düzenlemenin sinyalini verdi. Bunun ardından gözler “Türkiye’de çalışma saatleri düşecek mi?” sorusuna çevrildi.

Bu açıklamanın ardından milyonlarca çalışan mesai saatlerinin değişip değişmeyeceğini merak etti. İş kanunlarında yapılacak değişikliklerle birlikte çalışma saatlerinde ve haklarda önemli düzenlemeler bekleniyor.

Bazı meslek gruplarında haftalık çalışma süresi şu an 48 saat iken, birçok meslek grubu için 45 saat. Yeni düzenlemeyle birlikte tüm çalışanların haftalık çalışma süresinin 35-40 saat aralığına indirilmesi planlanıyor.

Yıllık izinler de gözden geçirilecek

Geliştirilecek planlamayla birlikte, mevcut haklar da korunacak. "İş Kanunu" konusu üzerinde yeni bir perspektif geliştirilecek ve çalışanları doğrudan ilgilendiren konular ele alınacak. Bu kapsamda çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konular da yeniden gözden geçirilecek.

Bakan Işıkhan sinyali vermişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerine yönelik düzenlemelerle ilgili sinyaller vermişti. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapılacağını belirtmişti.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede veri analizine dayalı denetimlerin artırılacağı ve sosyal güvenlik mevzuatının yeni çalışma koşullarına uyumlu hale getirileceği ifade edilmişti.