Milliler Letonya deplasmanında kazanmak zorunda

Norveç beraberliği ile Dünya Kupası şansını zora sokan A Milli Futbol Takımı Letonya karşısında galibiyet peşinde. Milliler gruptaki 8. maçında Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'na konuk olacak. İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg'in yöneteceği karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Son 5 maçta 1 galibiyet

Gruptaki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Türkiye, Dünya Kupası şansını devam ettirmek için kazanmak zorunda. Grup aşamasının tamamlanmasına 3 maç kala Hollanda'nın 4, Norveç'in 2 puan gerisinde yer alan milli takım, ilk ikiye girebilmek için kalan maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Serdar ve Kenan yok

Norveç'le oynanan maçta, göz travması geçiren Serdar Aziz ve sakatlığı süren Kenan Karaman kadrodan çıkarılırken, kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü Stefan Kuntz'un şans vermesi halinde bu maçta forma giyebilecek.

Muhtemel 11'imiz

Uğurcan - Zeki - Çağlar - Merih - Rıdvan - Ozan - Taylan - Cengiz- Hakan - Kerem - Halil