Milli yanılgı yabancı hayranlığı

Süper Lig'de şampiyon olan son yabancı teknik adam 2006-2007 sezonunda Zico olmuştu.

Aradan geçen 17 yılda Süper Lig'den birçok yabancı teknik adam geldi geçti. Frank Rijkaard'lar, Jorge Jesus'lar, Dick Advocat'lar, Del Bosque'ler kimler kimler...

Hepsi "dünyaca ünlü" teknik direktörler olarak iç piyasada pazarlandı. Onların Türkiye'ye gelişi şampiyonluk alameti sayıldı. Adlarına sayfa sayfa övgüler düzüldü. Fakat sezon sonu gülen ya Aykut Kocaman oldu, ya Şenol Güneş oldu ya da Okan Buruk oldu.

Milli Takım'da da özellikle Hamit Altıntop'un Federasyon'daki görevinden sonra bir yabancı tutkusudur gidiyor.

Önce, Almanya U21 takımının hocası, memlekette teknik direktör kalmamış gibi Milli Takım'a reva görüldü. Ardından Adana Demirspor'dan Montella transfer edildi. Şimdi soruyorum, Montella dönemi Adana Demirspor ile Hikmet Karaman dönemi Adana Demirspor arasında öyle büyük bir futbol farkı var mı Allah aşkına!

Yabancı hayranlığı ile ümit vadeden bir jenerasyonu daha yakmak üzereyiz. Dünya futbol kamuoyunun "wonderkid" olarak nitelendirdiği, bir önceki maçta seni ipten alan Arda Güler'i bu maçta oynatmayarak ne elde ettin hocam?

Elemelerin en başarılı isimlerinden biri olan Juventuslu Kenan Yıldız'ı oynatmayarak ne elde ettin hocam?

Beşiktaş'ın yıldızı, elindeki tek golcü Semih'i oynatmayıp, mevkisi olmayan forvette Barış'ı bitirerek ne elde ettin hocam?

Gürcistan maçındaki hatalarından hiç mi ders almadın hocam?

Gerçekten bu ülkede binbir zorlukla şampiyonluk sevinci yaşamış, Türk futbolcusunun psikolojisini bilen, futbol aklıyla fark yaratan yerli hocalarımıza büyük haksızlık ediyoruz.

Şu takımın başında Aykut Kocaman olsa, Sergen Yalçın olsa, Abdullah Avcı olsa ne değişir, şundan daha kötü ne olabilir?