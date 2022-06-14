AjansHaber.com.tr Spor Sevilay Öztürk, dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Sevilay Öztürk, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda Sevilay, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 44.38 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Sevilay, 50 metre sırtüstünde 44.45 saniyelik derecesiyle de gümüş madalya almıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe Beko, 4 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı
Klasik Yay Kadın Milli Takımından gümüş madalya
Fenerbahçe Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya aldı
Milli takım Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdürdü
ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı
Erling Haaland resmen Manchester City'de