AjansHaber.com.tr Gündem MSB paylaştı! Hazırlıklar sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni paylaşım! Hazırlıklar sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, 1-12 Şubat tarihleri arasında Kars’ta icra edilecek olan “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nın hazırlıklarına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars'ta icra edeceğimiz "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi.

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