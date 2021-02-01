Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni paylaşım! Hazırlıklar sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, 1-12 Şubat tarihleri arasında Kars’ta icra edilecek olan “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nın hazırlıklarına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;
01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars'ta icra edeceğimiz "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi.
01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars’ta icra edeceğimiz “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XHzpdY8yyq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2021
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