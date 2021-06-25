Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Katarlılara sınavsız üniversite' haberine açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Sözcü Gazetesi'nin "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanıyla ilgili açıklama yapıldı.

Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri personelini kapsıyor

Açıklamada, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" ifadelerine yer verildi.

'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanının aslı ne?

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.

Askeri personel ve askeri öğrencileri kapsıyor

Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.

Sınav şartı tüm yabancı öğrenciler için geçerli

Ayrıca eğitim için seçilecek personellerin, Türkiye ve Katar'ın 'ulusal mevzuat hükümleri' kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı öğrencilerde istisna olmaksızın sınav şartı aranıyor.

Sınava saatler kala servis ettiler

Sözcü Gazetesi iki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığıyla okurlarına servis etti. Haberde 'askeri personel ve askeri öğrenciler' ifadesi yerine 'Katarlı gençler' tanımı yerleştirildi.