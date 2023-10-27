Millî Savunma Bakanlığı'ndan 29 Ekim paylaşımı!

Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı başkent Ankara’da da coşkuyla kutlayacağız. Millî Savunma Bakanlığı olarak 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te Mamak’tan 21 pare top atışı yapılacak.

Ayrıca 29 Ekim Pazar günü;

Mehteran Birliğimiz, TBMM önünde konser verecek (saat 14.00) , Karma Bando ile Azerbaycan Askerî Bandosu, konser düzenleyecek (saat 14.15) , TBMM önünden Ulus’taki ilk Meclise kadar 1923 askerimizin de katılacağı geçit töreni yapılacak (saat 14.35) , SOLOTÜRK, Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek (saat 13.00)