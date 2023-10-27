Millî Savunma Bakanlığı'ndan 29 Ekim paylaşımı!
Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı başkent Ankara’da da coşkuyla kutlayacağız." ifadeleri kullanıldı.
Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı başkent Ankara’da da coşkuyla kutlayacağız. Millî Savunma Bakanlığı olarak 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te Mamak’tan 21 pare top atışı yapılacak.
Ayrıca 29 Ekim Pazar günü;
Mehteran Birliğimiz, TBMM önünde konser verecek (saat 14.00) , Karma Bando ile Azerbaycan Askerî Bandosu, konser düzenleyecek (saat 14.15) , TBMM önünden Ulus’taki ilk Meclise kadar 1923 askerimizin de katılacağı geçit töreni yapılacak (saat 14.35) , SOLOTÜRK, Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek (saat 13.00)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı başkent Ankara’da da coşkuyla kutlayacağız.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2023
Millî Savunma Bakanlığı olarak 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te Mamak’tan 21 pare top atışı yapılacak.
Ayrıca 29 Ekim Pazar günü;
▪️Mehteran Birliğimiz, TBMM önünde konser verecek (saat 14.00),… pic.twitter.com/9ZLZnn6izc
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