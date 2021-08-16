AjansHaber.com.tr Gündem Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı'nda "Afganistan" toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da katıldığı videokonferans toplantısı yapıldı. Toplantıda, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verildiği toplantıda konuşan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kabil’deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.

Öte yandan Bakanlık kaynaklarından, Afganistan’la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği bildirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
HES kapaklarının patladığı iddiası yalanlandı
Yargıladığı sanıkla içki masasında...
DSİ'den 'HES patladı' iddiasına yanıt
Bartholomeos akşam duasına katıldı
‘Aşırı hava olayları’ normal hale gelecek
Çanakkale'de orman yangını
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 127 oldu