AjansHaber.com.tr Gündem MSB: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor!

Milli Savunma Bakanlığı: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor!

Milli Savunma Bakanlığından, terör örgütü PKK/YPG'nin sınır hattındaki saldırılarına ilişkin, "TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından, terör örgütü PKK/YPG'nin sınır hattındaki saldırılarına ilişkin, "TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, terör örgütünün çocuk, yaşlı, öğrenci, öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." ifadeleri kullanıldı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Otomobilde matrah düzenlemesi!
Abdurrahim Albayrak'ın torunu AVM'den düşerek öldü
Terörist neredeyse Türkiye orayı yıkıp geçmektedir
Gaziantep Karkamış'a roket saldırısı: 3 ölü
Hemşireler felçli hastaya işkence uyguladı!
Meriç Nehri'nden iddialar üzerine numune alındı!
Bakanlık olaya el koydu! o kadına suç duyurusu!