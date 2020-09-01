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'Mekanın gerçek sahipleri geri geldi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör unsurlarından arındırılan Hakkari'nin Yüsekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'ndaki yaban hayatına ilişkin görüntü yayınladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet." ifadeleri kullanıldı.

 

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