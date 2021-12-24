Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a silahlanma tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma çalışmalarını bir "silahlanma gösterisi" olarak nitelendirerek, "Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu, beyhude bir gayrettir." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile Bakanlığının Madalya, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'ne katıldı.

Son dönemde Yunanistan'daki silahlanma faaliyetlerine de değinen Akar, şunları kaydetti:

"Bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi. Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir. Ayrıca NATO içinde müttefik olmakla beraber yeni ittifaklarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunların hepsinin yapay olduğunu söylüyoruz. Sonuç olarak ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta azimli, kararlı ve buna muktedirdir. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz."

Akar, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırdığına da dikkati çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var. Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada. Bu adaya 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyorlar. Buna 'hayır' dediğimiz zaman biz 'yayılmacı' oluyoruz. Bu eylem ve söylemlerle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Biz güven artırıcı önlemler çerçevesinde dördüncü toplantının yapılması için onları Ankara'ya beklediğimizi söylüyoruz. Biz iki ülkenin halkları bu mevcut zenginliklerden yararlanmak suretiyle güven ve refah içinde yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz. Fakat bu söylemlerimizin hiçbir zaman bir zafiyet olmadığını da anlamalarını bekliyoruz."