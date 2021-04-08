Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Londra'daki Atlı Muhafızlar binasında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından törenle karşılandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın daveti üzerine İngiltere’ye resmî ziyaret gerçekleştirdi.



🔹Londra'da bir araya gelen iki Bakan görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliğini ele aldı. pic.twitter.com/JxQT0j9J5i