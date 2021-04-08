Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere'de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın daveti üzerine İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Londra'daki Atlı Muhafızlar binasında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından törenle karşılandı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın daveti üzerine İngiltere’ye resmî ziyaret gerçekleştirdi.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 8, 2021
🔹Londra'da bir araya gelen iki Bakan görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliğini ele aldı. pic.twitter.com/JxQT0j9J5i
Bir süre sohbet eden iki bakan, törenin ardından Savunma Bakanlığı'na geçti.
Ziyaret kapsamında, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği ele alındı.
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