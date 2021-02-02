Milli Savunma Bakanı Akar Almanya'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın Başkenti Berlin’e gitti.
Türkiye'den Almanya'ya yeni yılın ilk üst düzey ziyareti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafınfan gerçekleştirildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın Başkenti Berlin’e gitti. pic.twitter.com/Clzn43loJN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2021
Bakan Akar, Almanya Savurma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile görüşecek.
Gündemde Doğu Akdeniz var
Bakan Akar'ın ziyaretinde gündemdeki en önemli başlık Doğu Akdeniz bağlamındaki gelişmeler olacak.
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