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Milli Savunma Bakanı Akar Almanya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın Başkenti Berlin’e gitti.

Türkiye'den Almanya'ya yeni yılın ilk üst düzey ziyareti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafınfan gerçekleştirildi. 

Bakan Akar, Almanya Savurma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile görüşecek.

Gündemde Doğu Akdeniz var

Bakan Akar'ın ziyaretinde gündemdeki en önemli başlık Doğu Akdeniz bağlamındaki gelişmeler olacak.

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