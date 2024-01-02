Milli Piyango, Kolombiya iddialarına cevap verdi!

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı.

Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 400 milyon lira; Milli Piyango Online üzerinden satılan tam bilete isabet etti.

Kolombiya iddiaları asılsız

Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir vatandaşa değil, İstanbul'da ikamet eden 1969 doğumlu erkek bir Türk vatandaşına çıktığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: