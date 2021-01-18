Milli Muharip Uçak'ta kritik gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Temel Kotil, ODTÜBİRDER’in canlı yayınına konuk oldu. Yayın esnasında Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kotil, MMU’nun Ön Tasarım Gözden Geçirme (PDR) faaliyetlerine Nisan 2021’de başlanacağını vurguladı.

Kotil, PDR faaliyetlerine müteakiben ilk MMU prototipinin, 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır biçimde hangardan çıkış yapacağını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre; dört ayrı fazdan oluşan MMU Programı kapsamında, 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanan PDR faaliyetle birlikte "Faz-1 Aşama-1" aşamasının da tamamlanması planlanıyor.

Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda MMU’nun; 2025 veya 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi ve 2030’lu yılların başından itibaren başlangıç seviyesi operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

MMU Projesi kapsamında, 3000’i TUSAŞ bünyesinde olmak üzere 6000’den fazla mühendisin görev alması bekleniyor.