Milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye hükümetten ilk tepki!
Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine siyasetten tepkiler gelmeye devam ediyor.
Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınlamasına ilişkin hükümettten açıklamalar gelmeye başladı.
HADDİNİZİ BİLİN!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da, mavi vatanı da, demokrasiyi de, milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır." ifadelerini kullandı.
#HODRİMEYDAN
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı paylaşımda "Vesayetçi aklın artığı birkaç emekli amiral "bildiri" yayınlayıp seçilmişlere "parmak sallamış." Tekrar hatırlatmakta fayda var. Topluma ve devlete dair her şeyi dizayn etmeye çalışan bu vesayet aklı eski Türkiye'de kaldı. Darbe heveslilerine #hodrimeydan" dedi.
15 TEMMUZ'DA VERİLEN CEVABI ÇABUK UNUTTUNUZ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı paylaşımda "Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı. Bu vesayetçi alışkanlıklardan kurtulamayanlar, 15 Temmuz'da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı. Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez!" ifadelerini kullandı.
DARBE SEVDALILARI TOPRAĞA GÖMÜLDÜ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı paylaşımda "Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka.Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli." ifadelerini kullandı.
"NEYE KARŞILIK GELDİĞİ BELLİDİR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda "Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır.Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz için güçlü bir mücadele verirken, birtakım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve Hükümetimizi hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceğiz." dedi.
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