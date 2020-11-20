Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bugün olumlu bir açıklama olacak

Çalışan anne-babaların en çok merak ettiği konulardan biri olan kreşlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak" ifadelerine yer verildi.

Uzaktan eğitim kararı nasıl alındı?

"Mobil uygulamamız ile öğrencilerin, ailesinin ve öğretmenlerin temaslı ve pozitif durumunu izleme imkanımız var. Toplumdaki genel artış okullarımızı riske sokma ihtimalini doğuruyor. Bilim Kurulu ile istişare ederek, onların tavsiyesiyle bir karar alıyoruz."

"4 Ocak'tan iki hafta önce bir değerlendirme tekrar yapılacak. Tabloya bakacağız. Veriler bize neyi gösteriyorsa onu seçeriz. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığından daha önemli bir ölçütümüz yok."

Yapılan sınavlar geçerli olacak mı?

"Okulları uzaktan eğitime yönlendirmişken sınav yapmamız doğru değildi. Bu erteleme salgının seyrine bağlı olarak 4 Ocak sonrası, ne şekilde olacak bunla ilgili tarihleri belirledik. Şimdiye kadar yapılan sınavlar geçerli sayılacak."

Stajlar yapılacak mı?

"Yıl sonuna kadar stajlar yapılmayacak"

Kreşlerin durumu ne olacak?

"Bununla ilgili bugün olumlu bir açıklama yapılacak"

Ek ders ücretleri devam edecek mi?

"Hepsinin ders ücretleri verilecek"