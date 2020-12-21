Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu hafta 50 bin adet tablet dağıtacağız"

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta 50.500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50.000 dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler.