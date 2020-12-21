Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'in cezası belli oldu

Devlete 'Gerillaya katılımlar olacak, çatışmalar devam edecek' sözleriyle tehditler savuran HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, 5 Haziran'da milletvekilliği düşürüldü.

HDP'li Leyla Güven, daha sonra 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Güven'in avukatları ise müvekkillerinin daha önce tutuklu yargılandığı davadan cezasının mahsup edilerek tahliye edilmesi için başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı müddetnamede Güven'in 22 Ocak-18 Mart 2018'de başka bir dosyada 55 gün tutuklu kaldığını tespit ederek koşullu salıverilmesini kararlaştırdı.

Karar doğrultusunda Güven, cezaevinden tahliye edildi.

22 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Güven'in yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanık Güven katılmazken mahkeme salonunda avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Güven'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Güven'in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanık Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

"CHP'NİN BU İŞTE PAYI VAR"

Öte yandan vekilliği düşürülen Güven, bu durumda CHP'nin de sorumluluğu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik siyaset yürüten Kürtlere karşı sürekli bir darbe halinde, darbenin ille de silahlı olması gerekmiyor. Evet, muhalif olana da var, CHP'li bir milletvekili de var ama CHP'nin bunda sorumluluğu da var. 2016'da doknulmazlıklar kaldırıldığında güçlü bir sesle HDP ile hareket etmiş olsalardı, belki bugün bunları yaşamayacaktık. Biz siyaset zemini olarak parlamentoyu görmüyoruz, siyaset yaşamın her alanında var."