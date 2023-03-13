Milletvekilliği aday adaylığı başvuruları bugün başladı! İşte talep edilen ücretler!

CHP: Aday adayı olmak isteyenlerden 30 bin lira alınacak. Engelliler, kadınlar ve gençlerde ise aday adaylığı için 15 bin lira yatırılacak. Depremlerden etkilenen Malatya, Osmaniye, Maraş, Antep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.