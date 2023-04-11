Milletvekili seçilemeyecek isimler!

Yüksek Seçim Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. YSK açıklamasında, "28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranlara ait bilgi ve belgeler incelendi." ifadelerine yer verildi. Buna göre bazı isimlerin milletvekilliği adaylık başvuruları geçersiz sayılarak kritik nedenlerden dolayı vekil seçilemeyecekleri bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamanın yer aldığı Resmi Gazete'de, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranlara ait bilgi ve belgeler incelendi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 76'ncı maddesinde; en az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemeyecekleri düzenlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bu kapsamda YSK kararında "2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nun 11 'inci maddesinde aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler" denildi.