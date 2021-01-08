Millet İttifakı'nda derin çatlak! 'İYİ Parti CHP sayesinde var' deyince ortalık karıştı

Çanakkale Belediye Meclisi sosyal medya hesabından canlı yayınlanan Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda İYİ Parti Meclis Üyesi Burak Kunt, CHP'ye sitem etti. Başkan Ülgür Gökhan, bu siteme sert çıktı, "Haddinizi aşıyorsunuz! İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir" dedi. Kunt, bu sözlere ateş püskürdü ve oturumu terk etti.

Çanakkale Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı'nı dün Ülgür Gökhan başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan İYİ Parti Çanakkale Meclis Üyesi Burak Kunt, komisyona alındıkları için teşekkür etti, sonra ise daha önce oturuma davet edilmediklerini belirterek sitem dolu ifadeler kullandı. Kunt'un açıklamalarına CHP'li başkan Ülgür Gökhan çok sinirlendi. Gökhan, "İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesindedir" deyince olanlar oldu. Kunt, "Beş buçuk milyon İYİ Partiliye hakaret ediyorsunuz" diyerek oturumu terk etti.

"TELEFON BİLE AÇMADINIZ"

Belediyenin sosyal medya hesaplarında da canlı yayınlanan toplantıda söz alan İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Burak Kunt, "14 aydır gerek imar komisyonuna gerekse bütçe komisyonuna İYİ Partili hiç bir meclis üyemiz ya da temsilcimiz dahil olamıyordu. Geçtiğimiz ay itibariyle bu komisyona yeniden davet edildik. Başkanım bu ricamızı bir kaç kez size bildirmiştik, bizi kırmadığınız için hem size hem de 19 Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis üyemize teşekkür ederim. Artık biz de Çanakkale'nin imar sorunlarıyla ilgili doğrudan bilgi alabileceğiz. Biz 14 ay önce doğruları söylediğimiz için, yanlışları dile getirdiğimiz için sadece ve sadece Çanakkale halkının hakkını savunduğumuz için bu komisyonlardan adeta atıldık. Bize bir açıklama yapma zahmetinde bile bulunmadınız. Telefon bile açmadınız. Komisyonlar aynen devam etti. Bizim hiç bir şeyden haberimiz bile olmadı." dedi.

'İYİ Parti CHP sayesinde var' deyince ortalık karıştı



🔹Çanakkale Belediye Meclisi Toplantısı'nda İYİ Parti Meclis Üyesi Kunt, CHP'ye sitem etti. Başkan Gökhan, bu siteme sert çıktı, "Haddinizi aşıyorsunuz! İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir" dedi



📎https://t.co/hlVGO1bQro pic.twitter.com/v7hidtz8Q9 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 8, 2021

"HEPİNİZE SİTEM EDİYOR, KINIYORUM"

İşin ilginç yanı çoklu aklın değil ortak aklın egemen kılınmasını söyleyen sosyal demokrat 19 Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi arkadaşım bu konuya sessiz kaldı." sözleri ile sitemini sürdüren Kunt, "Hepinize sitem ediyor, hepinizi kınıyorum. Bizim sesimizi kısabilir komisyonlardan atabilirsiniz ama biz Çanakkale halkının sorunlarını her zaman yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz. Siz bizi asla susturamazsınız" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ'NİN VARLIĞI CHP SAYESİNDEDİR"

Konuşmanın ardından mikrofonu alan ve "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Söylersem farklı yerle gider iş" diyen Başkan Ülgür Gökhan "konuşmayacağım" dese de sinirlerine hakim olamadı. Gökhan, Kunt'a dönüp "Tek bir şeyi hatırlatırım. İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir" dedi.

"KAMERALAR KARŞISINDA BİR DAHA SÖYLER MİSİNİZ?"

"Başkanım bu sözlerinize emin misiniz ? Bir kez daha kameraların karşısında söyler misiniz" diyen Kunt'a " Siz anladınız onu. Siz orada adaba uygun olmayan hareketlerde bulunduğunuz için oradan uzaklaştırıldınız. Arkadaşlarımın hepsi sizi şikayet etti. Siz orada hep ortalığı gerdiniz. Siz çok fazla polemik yapabilen genç bir arkadaşsınız. Sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. Bu konuyu kapatın. Devam ederseniz yine dışarıda kalırsınız. Bu komisyon hep nizam içinde giderdi. Siz bozdunuz bu düzeni. Siz adabı bozduğunuz için Çanakkale'de İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ittifakını zedelediniz." diye konuştu.

OTURUMU TERK ETTİ

"Ben Çanakkale'nin evladıyım haddimi bilirim" diyen Kunt, "Doğruları duymak istemediğiniz için ortamı germekle suçluyorsunuz. Birilerinin kayırılmamasını sağladığım için bu tepkiyi görüyorum. Ama asla beni susturamazsınız. Çanakkale halkının haklarını her ne şekilde olursa olsun savunmaya devam edeceğim" diyerek oturumu terk etti.