Millet İttifakı iyice karışacak!

Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretmek yerine her faaliyete karşı çıkmayı adet edinen Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı devirmek için elinden geleni yapıyor. Halkın hizmet istediğini kavrayamayan muhalif siyasetçiler, toplayabildikleri kadar fazla partiyi bir araya getirip iyice karman çorman bir yapı oluşturdu. Bununla birlikte Millet İttifakı’ndaki uyumsuz birliktelik, istikrarsızlığı da beraberinde getiriyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne uzun süre olmasına rağmen adayını belirleyerek istikrarlı bir duruş sergileyen Cumhur İttifakı’nın karşısında ne yapacağını şaşıran muhalifler, kimin aday olacağını halen belirleyemedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday yapmak isterken, muhalif seçmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığını istiyor. Geçtiğimiz günlerde kendisi aday olmak istediğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aynı zamanda Gül’ün adaylığına da yeşil ışık yakmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Ankara’da ofis tutarak şimdiden çalışmalara başladı. Aynı zamanda İmamoğlu, kendi medyasını kurmak için de harekete geçti.

“Akşener İmamoğlu’nu önerecek”

Millet İttifakı’nda istikrarsızlık nedeniyle ortaya çıkan bu karmaşayı iyice artıracak bir gelişme yaşandı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Akşener’in kendisini aday yaptıramaması durumunda İmamoğlu’nu önereceğini söyledi.

“Kılıçdaroğlu’nun günlünde yatan aslan Abdullah Gül gibi görünüyor” diyen Selvi, sözlerine şöyle devam etti:

“Ama Akşener kendisi olmazsa Ekrem İmamoğlu’nu önerebilir. Bu yönde duyumlarım var. Bence Abdullah Gül formülüne ikinci bir darbe de Muharrem İnce’nin çıkışıyla geldi. Gül, denklem dışına çıkarken Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener isimleri ön plana çıkmaya başladı.”

Yaşanan gelişmeler, Kılıçdaroğlu’nun muhalifler nezdinde pek bir itibarı kalmadığını da açıkça gözler önüne seriyor. CHP liderinin adaylığını isteyen kimse çıkmazken, Abdullah Gül’ün adaylığı için de Kılıçdaroğlu’na destek çıkan kimsenin olmaması dikkatlerden kaçmıyor. İmamoğlu’nun ise hem seçmene hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na muhalif hareket etmesi, cumhurbaşkanlığı adaylığı için İstanbul’un sorunlarıyla ilgilenmeyi bırakması büyük kriz çıkaracak bir durum olarak yorumlanıyor.