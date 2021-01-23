"'Militan' söylemi, demokrasiye, hukuka açık bir saldırıdır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek'in "Vali militan, kaymakam militan" sözlerine tepki gösterdi.

CHP'li isimler skandal "militan" söylemlerini sürdürüyor!



🔹CHP Grup Başkanvekili Engin Altay uzman çavuşlar için "AK Parti militanı" ifadelerini kullanmıştı

🔹Şimdi ise CHP'li eski vekil Berhan Şimşek canlı yayında vali, kaymakam ve yargıçlar için "militan" ifadesini kullandı pic.twitter.com/eCGvgdpFs1 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 22, 2021

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan “militan” söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır.



Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin hafızası ve temsilcisidir. Aynı zamanda büyük bir medeniyetin varisi olan devletimiz, tüm kurumlarıyla aziz milletimizin ve tüm mazlumların yegane sığınadır. Türkiye bu seviyesiz muhalefet dilini hak etmemektedir.



Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Bu seviyesiz dilin Anadolu ve Trakya’da hiçbir karşılığı yoktur. Herkes haddini bilmelidir!" mesajını paylaştı.