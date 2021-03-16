Mide bulandıran görüntülere tepki yağmıştı: Sapık "baba" tutuklandı!
İzmir’de sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında 14 yaşındaki kızı İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunup, uygunsuz sözler sarf eden H.Y., “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. Devlet korumasına alınan İ.Y. yurda yerleştirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayın sırasında, bir babanın kızına cinsel istismarda bulunup, uygunsuz sözler söylemesi üzerine harekete geçti. Bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmesinin ardından yapılan araştırmada, görüntülerde yer alan kişinin, İzmir'de yaşayan H.Y. olduğu belirlendi.
KIZ ÇOCUĞU YURDA YERLEŞTİRİLDİ
H.Y.'nin Antalya'da bulunduğunu tespit edilmesi üzerine emniyet birimleri şüpheliyi dün gece yarısı yakalayıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan H.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakanlığın, H.Y. hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı kaydedildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "15 Mart tarihinde sosyal paylaşım sitelerinde H.Y. isimli şahsın, öz kızı olan ve video içeriğine göre 15 yaşında olduğunu söylediği 2007 doğumlu mağdur İ.Y.'nin sırt, bel ve göğüs bölgelerine dokunarak istismarda bulunduğunun görülmesi üzerine resen soruşturmaya başlanılmıştır. Mağdur Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile koruma altına alınarak, geçici olarak yurda teslim edilmiştir. Akabinde mağdurun ve annesi olan A.Y'nin beyanları alınmıştır. Şüpheli H.Y., dün Antalya ilinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alındı. Bugün SEGBİS sistemi ile yapılan sorgusu sonucunda "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.
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