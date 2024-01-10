MHP'nin 14 ilde aday göstereceği isimler açıklandı

Yerel seçim için geri sayım sürerken partiler adaylarını bir bir açıklıyor.

Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) 31 Mart yerel seçimlerinde aday göstereceği 2'si büyükşehir olmak üzere 16 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu.

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu.

Adaylıkları açıklanan diğer iller ise şu şekilde;

Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet aday gösterildi.

MHP'nin ilçe adayları ise şu şekilde;

İstanbul

Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz ilan edildi.

Ankara

Ankara'da Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal, Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı oldu.

Adana

Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler, Feke Belediye Başkan adayı Ahmet Şener, İmamoğlu Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın Kangur, Karaisalı Belediye Başkan adayı Bekir Şimşek, Karataş Belediye Başkan adayı Necip Topuz, Kozan Belediye Başkan adayı Mustafa Atlı, Pozantı Belediye Başkan adayı Ali Avan, Saimbeyli Belediye Başkan adayı Vedat Cengiz, Sarıçam Belediye Başkan adayı Bilal Uludağ, Yumurtalık Belediye Başkan adayı Aydın Kütükoğlu ilan edildi.

Mersin

Anamur Belediye Başkan adayı Hidayet Kılınç, Bozyazı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla Belediye Başkan adayı Ali Rıza Genç, Erdemli Belediye Başkan adayı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkan adayı Fatih Önge, Mut Belediye Başkan adayı Volkan Şeker, Silifke Belediye Başkan adayı Sadık Altınok, Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz oldu.

Aydın'da Efeler Belediye Başkan adayı Burak Pehlivan, Germencik Belediye Başkan adayı Halit Germen, Karacasu Belediye Başkan adayı Mehmet Erikmen, Söke Belediye Başkan adayı Tekin Yavuz olarak belirlendi.

Antalya

Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel, Demre Belediye Başkan adayı İbrahim Oğuz, Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mustafa Aksoy oldu.

Balıkesir'de Gömeç Belediye Başkan adayı Kazım Arslan ilan edildi.

Bursa'da Yenişehir Belediye Başkan adayı Davut Aydın oldu.

Denizli'de Çal Belediye Başkan adayı Feti Akcan, Honaz Belediye Başkan adayı Ali Semerci oldu.

Erzurum

Erzurum'da İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun, Olur Belediye Başkan adayı Vedat Ergün, Uzundere Belediye Başkan adayı Sinan Aydın olarak belirlendi.

Eskişehir'de Çifteler Belediye Başkan adayı Kadir Bıyık, Seyitgazi Belediye Başkan adayı Erhan Erdem oldu.