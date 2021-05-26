MHP'li İsmet Büyükataman: İP cambazı hepten şirazeyi kaybetmiş!

Akşener'in grup toplantısında yaptığı MHP'ye yönelik açıklamalara değinen Büyükataman, "Cumhurbaşkanlığı adaylığını Kılıçdaroğlu’na kaptırmanın vermiş olduğu acılarla boğuşan İP cambazı; hepten şirazeyi kaybetmiş" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Bahçeli'nin Rize ziyaretini 'provokasyon' olarak nitelediği Akşener, "Sen iktidarın küçük ortağısın. Madem bizim esnafa gitmemizden rahatsızsın, O zaman bir zahmet, o çok değerli koltuğundan kalkacaksın, milletinin ayağına gideceksin." ifadesini kullandı.

Akşener'in o sözlerine MHP'den yanıt gecikmedi. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Akşener'e yanıt verdi.

"BU ACEMİ CAMBAZIN ÜLKEDE MÜŞTERİSİ KALMAMIŞTIR"

İYİ Parti liderini 'İP cambazı' olarak nitelendiren Büyükataman, "Geçmişi ve bugünü kapkaranlık bir leke olan İP cambazı, bugünkü gösterisinde kumpaslarla ve karanlık ilişkilerle dolu siyasi hayatını perdelemek için her zamanki çirkin üslubuyla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmıştır. Bu acemi cambazın ülkede müşterisi kalmamıştır." dedi.

1- Geçmişi ve bugünü kapkaranlık bir leke olan İP cambazı, bugünkü gösterisinde kumpaslarla ve karanlık ilişkilerle dolu siyasi hayatını perdelemek için her zamanki çirkin üslubuyla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmıştır.



Bu acemi cambazın ülkede müşterisi kalmamıştır. — İsmet Büyükataman (@buyukataman) May 26, 2021

"İP CAMBAZI; HEPTEN ŞİRAZEYİ KAYBETMİŞ"

"Cumhurbaşkanlığı adaylığını Kılıçdaroğlu’na kaptırmanın vermiş olduğu acılarla boğuşan İP cambazı; hepten şirazeyi kaybetmiş, ülkeyi yöneteceğim diyerek çıktığı yolda sözde CHP’ye, gerçekte Türkiye düşmanlarına ettiği hizmeti millete nasıl anlatacağının derdine düşmüştür." ifadesini kullanan Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nerelerde dolaştığı belli olmayan İP cambazı “Çok gezenin ayağına çok çamur bulaşır.” sözünün canlı örneğidir. Kameralar olmadan gezdiği karanlık mahfillerde ayağına bulaşan çamurları, esnaf ziyareti bahanesiyle memlekete yaymaya çalışmaktadır.

Kendisini eleştiren vatandaşı “Hadi ordan!” diyerek tersleyen ve “Allah’a havale” eden cambazın ortalığı karıştırıp aracına binerek araziye uyması provokasyondaki rolünü ortaya koyduğu hâlde o hâlâ mağduru oynamakta,gerçekte hem suçlu hem güçlüyüm diye avaz avaz bağırmaktadır.

Koltuk sevdası sebebiyle memleketi yangın yerine çevirmekten çekinmeyen, PKK’nın siyasi uzantılarıyla CHP üzerinden pazarlığa girişip anayasaya yapmaya kalkacak kadar gözü dönen bu cambazın Sayın Genel Başkanımıza koltuk üzerinden söz söylemesi basit bir komedyadır.

Büyük Türk milleti; kendisi için irade ortaya koyanı, müreffeh yarınları için ömrünü vereni de millet düşmanlarıyla birlik olup millete tuzak kuranları da gayet iyi bilmektedir. Bu cambaz, provokasyonda vardır ancak milletin gönlünde yoktur."