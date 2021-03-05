AjansHaber.com.tr Gündem Şehitlerimiz için taziye mesajı yayımlamıştı

MHP'li Ahmet Erbaş'ın büyük acısı

Bitlis'te düşen askeri helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu. Korgeneral Erbaş'ın kardeşi MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın ağabeyinin şehit olduğunu bilmeden yazdığı taziye mesajı ise yürekleri dağladı.

Türkiye Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı.

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KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit olanlardan birinin MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın ağabeyi Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

Ahmet Erbaş'ın ise ağabeyinin şehit olduğunu bilmeden Twitter hesabından taziye mesajı yayınladığı görüldü.  

Erbaş, mesajında "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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