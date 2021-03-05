MHP'li Ahmet Erbaş'ın büyük acısı

Türkiye Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit olanlardan birinin MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın ağabeyi Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

#Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.



🔹Şehit olan askerlerden birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

🔹Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu. pic.twitter.com/xOXqFZCiOF