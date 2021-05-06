MHP ve CHP'nin 'Habertürk' kavgası

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Habertürk TV'ye yönelik sert eleştirilerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi. Yönter'in sözlerini 'Vicdansızlık, edepsizlik ve basitlik' olarak tanımlayan Özel'e yanıt gecikmedi. Yönter, "Partiniz taciz ve tecavüz kaynıyor, ağzını açıp tek bir kelam edebildin mi?" diye sordu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa teklifinin konuşulduğu Habertürk'teki programın sunucusu Ebru Baki'ye yönelik ağır ifadeler kullandı.

"VİCDANSIZLIK, EDEPSİZLİK, BASİTLİK..."

Yönter'in sözlerine tepki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Konukları hoşunuza gitmeyen yorumlar yaptılar diye gazetecileri hedef göstermek, küfür etmek, kadın bir gazeteciye hakaretler yağdırmak ve insanların ekmekleri ile oynamak ne töredir ne örftür olsa olsa vicdansızlıktır, edepsizliktir, basitliktir." dedi.

"PARTİNİZ TACİZ VE TECAVÜZ KAYNIYOR"

CHP'li Özel'in o sözlerine yanıt gecikmedi. Özel'e CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarını anımsatan Yönter, "Töreden ve örften bahseden yüz numaralı şahsa bakın hele...Ne anlarsın vicdandan? Ne bilirsin edebi? Partiniz taciz ve tecavüz kaynıyor, ağzını açıp tek bir kelam edebildin mi? Edemezsin, çünkü işine gelmez, ahlakın elvermez! Yalan makinesi, talan matinesi, ucuzluk madenisin!" paylaşımında bulundu.

YÖNTER NE DEMİŞTİ?

Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?

Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur. Bugünkü golü çıkaramayınca çirkeiği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!"