MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sırat-ı müstakim üzerine mücadelemizi yürütüyoruz. Bozgunda zafer düşü gören zavallı güruhu sürekli rahatsız ediyoruz."

"Aynı gökte uçan kargayla kartalın dünyası başkadır. Bizim gündemimizin mihenk taşı Türkiye'dir, Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi, büyük bir fikir hamlesine, yüksek bir idrak seviyesine, muazzam bir vatan sevgisine haiz siyaset erdemidir. Sözde aydın ve kalem sahiplerini cesaretle tenkit eden soylu bir mizacın kalesi üç hilaldir."

"Huzurlu bir kale arayanlar için tek çare Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır."

"Milletimizi aydınlık iddiasıyla karanlığa çekenlerin ipliğini pazara çekmek için sabırsızlanıyoruz. Siyaset kofluğunu mahalli idarelerden silip atmak için yanıp tutuşuyoruz. Cumhur'un 14 ve 28 Mayıs'ta tezahür eden başarısına yeni bir halka eklemek istiyoruz."

"Bir karar vericinin değil, rehin altındaki bir protestocunun haliyle siyaset yapanlara günlerini göstermenin, tarihin ve milletin gündeminden tamamen çıkarmanın arayışındayız."

"Bölge istişare toplantılarımızın sonuncusunu 26 Kasım Pazar günü Ankara'da yaptık. 81 ilin tamamında milletimizin her güzel insanıyla görüştük, konuştuk, hasret giderdik, düşüncelerimizi açıkladık, inanç ve irade birliği çatısı kurduk."

"Iğdır'dan Aras'ın, Aydın'dan Menderes'in, Tunceli'den Munzur'un, Antalya'dan Keykubat'ın, Karaman'dan Mehmet Bey'in, Bursa'dan Orhan Gazi'nin, İstanbul'dan Fatih'in, Çanakkale'den Mehmetçiğin, Kahramanmaraş'tan Sütçü İmam'ın, Erzurum'dan ilk duruşun ve nihayet Ankara'dan kurtuluşun mesajlarıyla milli ve manevi emanetleri kucakladık."

Ayrıntılar geliyor...