MHP Lideri Bahçeli: Kavala Soros'un kuryesidir, Gezi'nin kışkırtıcısıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Yurt içinde ve yurt dışında hayatın zorluklarına göğüs geren tüm vatandaşlarımıza, şükranlarımı sunuyor, selamlarımı iletiyorum. Hayatı ileri bakarak anlatırız, geriye bakarak anlarız. Tercihlerimiz nasıl bir hayat istediğimizin ifadesidir. Cumhuriyet milli bir tercihtir, en doğru tercihtir. Türk milleti geçmişinden kopmadan geleceğinin yol haritasını çizmiştir. Bir devlet sloganı meselenin özünde sadece retoriktir. Türk devlet zinciri halkalarına 29 Ekim 1923 tarihinde sonuncusunu eklemiş bize göre konu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bazı maksatlı cahiller, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'nın reddi mirasıyla kurulduğunu uydursa da bu iddialar tamamen terstir. Tarihte kurulan her Türk devleti bir öncekinin eseridir. Önümüzdeki cuma günü Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümünü gururla kutlayacağız. 100. yıla şunun şurasında 2 yıl kalmıştır. Cumhuriyetin vasfı millet egemenliğine dayanması, demokrasiyi sistem olarak benimsemedir. Rejim değişti diye yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancı hastalığına kapılan gafillerdir. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejim cumhuriyettir, yönetim sistemi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.

Cumhuriyet ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimiz iradesiyle tecelli etmiştir. İkisi de milli hedeflerin azmiyle perçinlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, parlamenter sistemin duvara tosladığı, Başkentimizin bombalandığı bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ve yükseliş ruhu olarak doğmuştur. Cumhuriyete karşı gelenlere zulme boyun eğenler, bizden bir şey olmaz diyen korkaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti her türlü baskı ve müdahaleye direne direne kurulmuştur. Cumhurun muazzez varlığı 98 yıl önce cumhuriyete tamam demiş, 4 yıl önce de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sağlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yönetim sisteminde muazzam bir reform, sonumuzu hazırlamak isteyen hainlere unutamayacakları milli bir cevaptır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokrasi ile taçlanmıştır. Su aka aka yatağını bulmuştur.

10 BÜYÜKELÇİNİN GERİ ADIMI

18 Ekim 2021 pazartesi akşamı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından seviyesiz bir açıklama yapılmış, 9 devletin büyükelçisi de Türkiye'ye hukuksuz bir çağrıda bulunmuştur. ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda ülkelerinin Ankara büyükelçileri Osman Kavala'nın avukatlığına soyunmuşlardır. Türkiye'nin egemen eşitliği 10 büyükelçi tarafından hedef alınmıştır. Bir skandala imza atmakla kalmamışlar, görevlerinin sınırlarının tamamıyla aşmışlardır.

Uluslararası hukuk ile demokratik teamüller çiğnendiği gibi Türkiye'nin egemen eşitliği 10'lu büyükelçi tarafından hedef alınmıştır. Bu 10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması konusunda açıklama yapmışlardır, aynı talebi Kılıçdaroğlu da ısrarla seslendirmiştir. Bu tablodan çıkardığımız sonuç şudur, zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiştir.

Türkiye'ye hukuksuz bir çağrı yapılmıştır. Toplumsal ve siyasal gerilim tırmandırılmak istenmiştir. Kavala Soros'un kuryesi, gezinin kışkırtıcısıdır.

Gezi olaylarına bir park ötesinde anlam ve misyon yüklenmesinde aktif bir misyon üstlenen, ve bu amaçla STK'lara kaynak sağlayan Açık Toplum Vakfı'nın piyonu bu şahıstır. PKK'yı rasyonel politikalar yürüten bir örgüt olarak değerlendirecek kadar gözünü ve gönlünü karartmış teröre çanak tutmuştur.

Kavala, 18 Ekim 2017'de İstanbul'da yakalanmıştır. 29 Aralık 2017'de Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştır.

Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, onlarla yan yanadır. Anayasa Mahkemesi kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin. Demirtaş, Kavala davalarında hak ihlali var diyen sözde hainler gelsinler külahıma anlatsınlar. Sınırda kahramanlara, Mehmetçiklerin yüzüne söylesinler. Bir başka önemli konu da teröre yardım ve yataklık yapan milletvekillerinin tezkerelerinin süratle görüşülmesidir.

Kavala'nın avukatı arayıcılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru Türkiye aleyhinde sonuçlanmıştır. Farklı bir karar alınsa şaşırırdık, bu mahkeme kararı Avrupa'nın elinde koza dönüşmüştür. Yunanistan'a kimseden en ufak bir itiraz gelmemektedir. 10 büyükelçi Soros'çu Kavala'yla aynı mevziye girerek Türkiye'ye muhtıra vermiştir. Gayrimeşrudur, gayrikanunidir.

10 büyükelçi hem demokratik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'ne hem de anayasaya aykırı hareket etmişlerdir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Bu son gelişmeyi olumlu bulduğu anlaşılan Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu tarihi bir yanlışın düzeltilmesinde önemli bir dayanaktır. Kavala ile ilgili önerimiz ise şudur; hüküm verilirse önce cezasını Türkiye'de çekmesi sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçinin ülkesinden birine gönderilmesi artık zarurettir. Herkes haddini bilsin, saygısızlığa lüzum yoktur, tahammülümüz hiç yoktur. Batılı ülkelerin Türkiye yaklaşımları dostane değildir.

AB'NİN TÜRKİYE RAPORU

Raporda yanlı değerlendirmeler hakimdir. Türkiye'nin üyelik hususundaki tercihi açıktır. Hem doğu hem batı diyoruz, iki yöne de bakıyoruz. Onurlu, egemenlik haklarına saygı esasına dayanan üyelik olursa ne ala...

IRAK VE SURİYE TEZKERESİ

TSK'nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve mücadele kapsamındaki tezkereye ön şartsız evet demeyi kararlılıkla beyan ediyorum. Terörle mücadelenin 'ama'sı 'fakat'ı 'eğer'i olmaz, olamaz. CHP samimi, dürüst, duyarlı olmalıdır.