MHP Lideri Bahçeli Çember her gün daralıyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Bahçeli'nin konuşmasında ele aldığı konular başlıca şöyle:

Amasra'daki maden faciası

Bir daha faciaların yaşanmaması için önlem alınacak. Acılı ailelerin ve büyük Türk milletinin başı sağ olsun.

2023 seçimleri

Türk milletinin birliği, dirliği ve Türkiye'nin küresel güç mertebesine ulaşması amacıyla geceyi gündüze katan Cumhur İttifakı oldukça, yenilmemiz ve yıkılmamızı bekleyen her zaman hüsranla tanışacaktır. Bundan kaçış yoktur.

Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. İradeniz, aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Vakit anbean yaklaşmakta, çember her gün daralmaktadır. Bizim adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Haçlıların bugünkü ortakları Kılıçdaroğlu ve diğer zillet ortaklarıyla aynı yolun yolcusudur. Ecdadımızın emanetlerini yağma peşinde koşan zihniyet, Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almış. Atatürk'ün kurduğu parti rehin edilmiştir. CHP, kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuştur. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir, terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir.