MHP, HDP'nin kapatılması için dava açacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “MHP’de HDP’nin kapatılmasıyla ilgili bir çalışma var. Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında HDP’yle ilgili bir dosya hazırlanıyor.MHP, öncelikle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili iddianame üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında kapatma davası açmasını bekleyecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP hakkında kapatma davası açarsa MHP, mükerrer bir başvuru olur gerekçesiyle ayrıca müracaat etmeyi düşünmüyor.” ifadesini kullandı.

İşte Selvi'nin merak edilen köşe yazısı:

Bir süredir HDP’nin kapatılmasını gündeme getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Ocak tarihli yazılı açıklamasında, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu’nun 100’üncü maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır” dedi.

Böylece HDP’nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalarda yeni bir sürece girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kapatmaya sıcak bakmadığı biliniyor. AK Parti’nin önemli isimlerinin de bu yönde açıklamaları oldu. O nedenle MHP’nin, HDP’yle ilgili tutumunun cumhur ittifakının politikası olmadığı anlaşılıyor. Ancak AK Parti’nin, MHP’nin bu girişimini engelleme gibi bir çabası olmayacağı belli.

MHP’deki hazırlık

Soru 1: MHP’de, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili bir çalışma var mı? Var.

Soru 2: Kimin başkanlığında yapılıyor?

Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında HDP’yle ilgili bir dosya hazırlanıyor.

Soru 3: MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na HDP’nin kapatılması için müracaat edecek mi?

MHP, öncelikle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili iddianame üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında kapatma davası açmasını bekleyecek.

Soru 4: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dava açarsa MHP ne yapacak?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP hakkında kapatma davası açarsa MHP, mükerrer bir başvuru olur gerekçesiyle ayrıca müracaat etmeyi düşünmüyor.

Soru 5: Eğer Yargıtay, HDP hakkında kapatma davası açmazsa MHP ne yapacak?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adım atmazsa MHP, Siyasi Partiler Yasasının 100. Maddesi’ne göre HDP’nin kapatılması için yazılı başvuruda bulunacak.

Soru 6: MHP ne kadar bekler, başvuruyu ne zaman yapar? Bir tarih var mı?

Belirlenmiş bir tarih var. MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dava açması için 1 ay bekleyecek. Eğer bu süre zarfında adım atılmazsa harekete geçecek.

Soru 7: MHP’nin HDP dosyasında ne var?

MHP’nin HDP’nin kapatılmasıyla ilgili hazırlığını yaptığı dosyanın ana temasını, “HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır” tezi oluşturuyor. PKK’nın 1978 yılındaki kuruluşundan bu yana meydana gelen terör eylemleri yer alıyor. Ayrıca 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili olarak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame dosyaya girecek.

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerinin PKK ve Öcalan’la ilgili açıklamalarına yer verilecek.

Sıcak gündem bekliyor

Siyaset yeniden şekillenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ittifak girişimleri ve HDP’nin kapatılması konusu nedeniyle siyasette sıcak bir gündem bizi bekliyor. Hem de ateşin üzerindeki kestane gibi. Elini uzatanın elini yakacak bir gündem.

Whatsapp işinin milli güvenlik boyutu

WHATSAPP, gizlilik politikasıyla ilgili güncellemenin özel hayata ilişkin mesajları kapsamadığına ilişkin açıklama yaptı. Ama ikna edici olmadı. Çünkü WhatsApp kullanıcılarına gönderdiği sözleşmede tüm verilerin Facebook’la paylaşılabileceği bilgisi yer alıyor. Bunun için de son tarih olarak 8 Şubat belirlenmiş. WhatsApp, 2014 yılında Facebook tarafından satın alındı. Facebook, Instagram’ı da bünyesinde bulunduruyor.

Facebook’un sabıkası

Facebook bu konuda sabıkalı bir şirket. 2016 ABD seçimlerinde 87 milyon kullanıcının bilgisini siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica ile paylaştığı tespit edilmişti. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, bu skandalın ortaya çıkması üzerine ABD Kongresi’nde özür dilemek zorunda kalmıştı.

WhatsApp’ın yeni uygulamasının milli güvenliği ilgilendiren boyutu ise önceki günkü kabine toplantısında gündeme geliyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, WhatsApp’ın yeni sözleşmesindeki açıklara dikkat çekiyor. WhatsApp’tan, Telegram ya da Signal gibi başka uygulamalara geçmenin çözüm olmadığı, onların da başka ülkelerin uygulamaları olduğunun altı çiziliyor. Yerli ve milli uygulamanın yaygınlaştırılması üzerinde duruluyor. Zaten devletin belirli birimlerinde bir süredir, yerli ve milli uygulama olan BİP kullanılıyor. Ama BİP bir türlü yaygınlaştırılamadı. WhatsApp’ın kullanıcıların bilgilerini Facebook’la paylaşılacağı yönündeki yeni sözleşmesinde kullanıcıları en çok rahatsız eden, özel bilgilerin, yazışmaların Facebook’un eline geçecek olmasıydı. İnsanlar mahremlerinin paylaşılmasını istemedi. En doğal hakları.

Milli Güvenlik sorunu nerede?

WhatsApp’ın dayattığı sözleşmede en çok üzerinde durulan noktayı ise “meta bilgisi” oluşturuyor. WhatsApp kullanıcılarının meta bilgisinin Facebook’la paylaşılmasının milli güvenlik sorunu oluşturabileceğinin altı çiziliyor. Gerçekte WhatsApp, ücretsiz olarak sunduğu birçok hizmeti bizim kara kaşımız ya da kara gözümüz için yapmıyor. Zaten meta bilgimiz WhatsApp’ın elinde. Ama endişeye neden olan, bu bilgilerin Facebook tarafından siyasi ya da istihbari amaçla kullanılacak olması.

META bilgisi kaygısı

WhatsApp’la ilgili tekil kullanıcılar özel hayatlarına ilişkin kaygılar taşırken, kamu daha çok META bilgisi üzerinde yoğunlaşıyor. Çünkü META bilgisi istihbari ve ekonomik bir değer ifade ediyor. “Sosyal medyamız, bizim güvenlik sorgulamamız, GBT taraması ya da adli sicil kaydımıza dönüşüyor” deniliyor. Meta bilgisi kabaca WhatsApp kullanıcısının yazıştığı kişilerin profilini, yazışmalarında ilgi duyduğu konuları, daha çok kimlerle ve hangi maksatla görüşmeler ya da yazışmalar yaptığı ya da hangi kurumlara gittiği, hesap bilgileri, mesajlar, durum bilgisi, konum bilgileri gibi güvenlik, siyaset, istihbarat alanları açısından kıymetli bilgileri içeriyor. “Bu bir bilgi alınması değil, iki çarpı iki, üç çarpı üç gibi bir kuvvet çarpanı doğuruyor” deniliyor.

Trump uygulaması

ABD’de 6 Ocak’ta Trump yanlılarının Kongre binasını basması üzerine Twitter, ABD Başkanı Trump’ın hesaplarını kullanıma kapatmıştı. Şiddet çağrısı ya da terör propagandası gibi şartlara ihtiyaç duymadan Trump’ın Twitter hesabının askıya alınmasının ardından, WhatsApp’ın gizlilikle ilgili yeni sözleşmesi Türkiye’de yerli ve milli platformların güçlendirilmesi konusunu gündeme getirdi.

Whatsapp geri adım atmazsa

Kullanıcıların başlattığı, “Kavimler Göçü”ne rağmen WhatsApp geri adım atmazsa ne olacak? Kullanıcılara seçenek hakkı tanımayan WhatsApp’a, ilk aşamada Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Ama WhatsApp geri adım atmadığı takdirde bazı yaptırımlar devreye girebilecek.