MHP - Habertürk gerilimi büyüyor!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, Habertürk'ü ve sunucu Ebru Baki'yi sert sözlerle eleştirmesine Habertürk'ten yanıt gecikmedi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirdi.

"MİSLİYLE İADE EDİYORUM"

Aydemir, "Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum. Benzer şeyler geçmişte benim de başıma geldi. Bana sahip çıkan kimse olmadı. Bizim sahibimiz belli zaten, yüce Allah. Senin sahip çıkılmaya ihtiyacın yok ama şunu söylemek istiyorum. Bunu misliyle iade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aydemir'in sözleri üzerine Ebru Baki ise, "Evet sahip çıkılmaya ihtiyacım yok, onun dışında verilecek bir cevap yok. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. Çünkü bu üslupla mücadele etmek çok zor" diye konuştu.

HABERTÜRK'E BİR TEPKİ DE YILDIRAY ÇİÇEK'TEN

Habertürk ve MHP arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çiçek, "CHP, HDP ve İP’in hazırladığı Anayasa taslaklarına kahkaha atmayıp, sırıtmayıp konu MHP’nin olunca sırıtmanız elbette tepki görür... Adı HaberTürk olup Türklüğü savunanlara yaptığınız muamele alçakça ve Mezopotamya eşekliğidir." ifadesini kullandı.