MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tekirdağ mitinginde konuştu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da Cumhuriyet Meydanı'nda “Aziz Milletim, Sıra Sende” mitinginde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti bağımsızlığının ve varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir. Türk milleti hiçbir ayrım kabul etmeyen bir bütündür. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir. Anadolu ve Trakya coğrafyası aziz milletimizin ebedi yurdudur." diye konuştu.

Bahçeli, "Türkiye parmak sallayarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Küresel senaryolara diplomatik ablukalara karşı duracak mıyız.Tekirdağ evet diyorsa bu zillet cephesi nesine güveniyor." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türk ve Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüksek vasfının kardeşlik ve kader ortaklığının mükafatı ve methiyesi olacaktır. Cumhuriyet, küresel emperyalizmin bağış veya bahşişi değildir. Türk devleti onun bunun siparişiyle kurulmuş değildir. Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez." ifadelerinde bulundu.

"Ülkemizin hak ve çıkarlarına önem ve öncelik verdikleri yoktur. Bunlar Batı'dan aferin bekleyen Türkiye karşıtlarıdır." diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ben geliyorum diyor, kendisine geleceği varsa göreceği de var diyoruz. Kimin geldiğini 14 Mayıs'ta göreceğiz." dedi.

Konsolosluk kapatan ülkelere sert tepki

Bahçeli konsolosluklarını kapatan ülkeler hakkında, "9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını terör tehdidini bahanesiyle kapatmaları tek kelime ile rezalettir. ABD bu işte öncü rol oynamış kuklalarını hareket geçirmiştir. Korku yaratmaya çalışmak asıl korkaklıktır." diye konuştu.

Millet ittifakının aday çıkaramamasına seslendi

Bahçeli, "Zillet ittifakı adaysız şekilde siyaset arenasında dolaşıyor. Kazanacak aday açmazı ittifakı birbirine düşürmüştür." dedi.

Bahçeli son olarak, "Cumhur İttifakı Türk milletinin can evidir. Bu can ele geçirilemez, talan edilemez. Aziz milletim sıra sende." diyerek sözlerini noktaladı.