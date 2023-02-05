MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya önemli açıklamalarda bulundu.

'Başkent Kulisi' programında konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Programda Cumhur ittifakının seçim stratejisi, MHP'nin hazırlıkları, ittifakın genişlemesine dair son durum masaya yatırıldı.

Mevlüt Karakaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Vatandaşın, muhalif kitlenin 6'lı masanın diğer ifadeyle Millet İttifakının ortak adayını öğrenme konusunda sabrı kalmadı, tadı kaçtı. Halkta milleti ittifakının beceriksizliklerine ciddi bir tepki var.

"Ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu"

"Beklemedik sürpriz bir aday olacak ki, vatandaş da şaşırsın ama hiç beklenmiyor. Ayın 13'ünde mi olur 23'ünde mi olur aday açıklandığında aslında malûmun (Kılıçdaroğlu) ilâmı olacak." diye konuştu.

Karakaya, "Biz anlaştık deyip o gün toplantıya girseler. Toplantıdan ne çıkacağını kimse bilmiyor. Daha 6'lı masayı kurduklarında Kemal Bey'in aday olarak gösterilmesi vardı gündemde. Kemal Bey diğer partilerin küçüklüğü ve Akşener'in başta 'Başbakan olacağım' diyerek kendini taca atmasıyla ortakların şahsını aday olarak göstereceğini düşünüyordu." dedi.

"Hep erken seçim istediler. Her gün her akşam, televizyon ekranlarında erken seçim olacak mı, baskın seçim olacak mi diye konuşuldu. Bunu da muhalefet gündeme getirdi. Ama erken seçime yönelik de hiçbir hazırlıkta bulunmadılar. Bugün bile hala aday belli değil." ifadelerinde bulundu.

İyi Parti'nin stratejik hatası

"Herkes biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacak ve dolayısıyla İYİ Parti yine herkes biliyor ki başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı." diye konuştu.