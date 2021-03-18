MHP 'Bahçeli ile devam' dedi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını adayın da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını açıkladı. MHP'nin 13'üncü Olağan Kurultay'ında yeniden "Genel Başkan" seçilen Bahçeli, HDP'nin başka bir isimle açılmamak üzere kapatılması gerektiğini söyleyerek, CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi. Dış politikaya da değinen MHP lideri, "Mısır ile ilişkiler eski seviyesine çıkartılmalıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 13'üncü Olağan Kurultayı saat 10'da "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" sloganıyla başladı ve sona erdi.

BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda, üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi. 24 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Bahçeli, 10'uncu defa genel başkanlık koltuğuna oturdu. Yapılan oylama sonucunda, 1277 delegenin oyunu alan Bahçeli, yeniden MHP Genel Başkanı seçildi.