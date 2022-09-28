MGK bugün toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılının üçüncü Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.

Toplantının gündeminde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu, Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri olacak.

Terör operasyonları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki teröristlere düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu ile sınır güvenliği kousu da önemli başlıklar arasında. Sınır ötesi yeni operasyonların da görüşülmesi tahmin ediliyor.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri

Toplantıda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna Türkiye'nin tavrı ve NATO tarafından üyelikler için öne sürülen kuralların ele alanması bekleniyor.

Ukrayna-Rusya gündemi

Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da konuşulması bekleniliyor. Türkiye'nin barış için yürüttükleri, ara buluculuk, insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının masada olması bekleniyor.

Yunanistan'la yaşanan gerilim

Gündemde olacak bir diğer önemli konu ise Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma olacağı düşünülüyor. Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasıyla ilgili çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki teröristlere düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu ile sınır güvenliği kousu da önemli başlıklar arasında. Sınır ötesi yeni operasyonların da görüşülmesi tahmin ediliyor.