Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 mesajı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

ABD yaptırım kararı

"Biz yine de iyi niyetle bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. ABD kabul etmedi"

"S-400'lerden geri adım atılmayacak"

"Biz savunma sanayinde şu anda dünyaya çok fazla bağımlı değiliz"

"FETÖ konusundaki beklentilerimizi de Biden herkesten daha iyi biliyor"

"Amerika isterse normalleşebiliriz. PKK/YPG'ye destek vermeye devam ederse bu gerginlik devam eder."

Doğu Akdeniz gerilimi

Bir konferans planlıyoruz, burada herkes olacak

"Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda ne yapabileceğimizi herkese gösterdik. Hem diplomasi yoluyla hem de sahada attığımız adımlarla"

"Son AB Zirvesi'ndeki açıklama bir öncekine göre daha makul"

Yunanistan şimdi hangi mazereti bulacak? Yunanistan'ın bir karar vermesi gerekiyor. Yunanistan diplomasi mi istiyor, AB'nin arkasına mı saklanacak?

"Fransa Dışişleri bakanı "birbirimize karşı açıklamalardan vazgeçelim" dedi. Paris'te bugün yol haritası için bir toplantı yapılacak"

"AB'nin bir bölgesel aktör olarak başka bir aktör olan Türkiye'ye yönelik tavrı makul olmalı. Böyle olduğu zaman Türkiye'den karşılık bulur"

ÇAVUŞOĞLU'NUN MECLİS'TEKİ ÇARPITILAN SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yanlış kelime kullandım kabul ediyorum. Buradan başka bir şey çıkarmasınlar. Herkes benim seçim olsa da halk sizi iktidara getirmez demek istediğimi çok iyi biliyor.